Facundo hizo una fuerte revelación dentro de La Casa de los Famosos y que implicó al exjugador de la NFL y considerado el mejor de todos los tiempos Tom Brady de quien dijo en primera instancia que lo "mandó a la chingada".

El habitante de La Casa de los Famosos le contó a algunos de sus compañeros la anécdota de cuando, en la víspera del Super Bowl LIII en Atlanta, logró asistir a una conferencia de prensa y, con ukelele en mano, utilizó un turno de pregunta para dedicarle una canción a Tom Brady, entonces mariscal de campo de los New England Patriors.

Una versión modificada de la famosa canción "We are the champions" fue suficiente para que Facundo desatara las risas no solo de Brady, sino de algunos de los asistentes.

Eso sí, la seguridad del lugar, según relató, lo sacó 'a patadas' a la calle, todo ante la incredulidad de los compañeros en La Casa de los Famosos que escuchaban con atención la anécdota.