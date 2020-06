Ezekiel Elliott se muestra escéptico por el inicio de la NFL

"No lo sé. Siento que hay muchas cosas que aún tienen que descifrar. No tengo idea de cómo es que puedan mantener saludables a los jugadores. Tenemos que encontrar la menera de garantizar la seguridad a jugadores, sus familias y entrenadores", comentó Elliott en Twitch.

"Me siento bien. Diría que fueron uno o dos días en que tuve síntomas, pero incluso no me sentí tan mal. Tuve algo de tos y me costó poco trabajo respirar. Pero ahora me siento normal", contó Elliott en una transmisión en Twitch.