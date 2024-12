A decir de Azcárraga Jean aún no existe fecha concreta para que se lleve a cabo un partido de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula, ya que la prioridad es terminar la obra, misma que se tomo desde lo estructural hasta lo estético.

"No sabemos la fecha, ahorita queremos terminar la obra a noviembre-diciembre del 25, abajo del palco estarán los vestidores nuevos, por acabados no llegaríamos, pero esos no los usa la NFL. Estamos tirándole a terminar en noviembre-diciembre.