El equipo de moda en la NFL son los Tampa Bay Buccaneers

Como si fueran el 'sabor del mes' en la NFL , los Tampa Bay Buccaneers han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas sin siquiera ganar, es más, sin siquiera jugar un solo partido, y en buena medida se debe a la llegada del seis veces ganador del Super Bowl , el exquarterback de los New England Patriots , Tom Brady , a encabezar un proyecto para el que firmó por dos años y 50 millones de dólares.

No se puede negar, sin embargo, que Brady ya no es un jovencito, tiene 42 años y para cuando lo Bucs jueguen su primer partido de la temporada 2020 tendrá 43, y necesitará de una sólida, solvente y ágil línea ofensiva para cuidarlo, pues ofrecerle esa protección al veterano pasador no solo aumentará sus posibilidades de conectar con sus receptores sino que de ello depende cuánto más puede alargar su carrera.