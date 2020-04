El Draft 2020 de la NFL fue todo un éxito pese a las dudas

Pese a que había una gran expectativa y al mismo tiempo una enorme incertidumbre, el Draft 2020 de la NFL fue todo un éxito después de que concluyera este sábado y luego de las siete rondas diseminadas a lo largo de tres días, un evento que comenzó el jueves con la usualmente etapa más atractiva, pero el resto no decepcionó.

No faltaron los abucheos para el comisionado, y aunque remotos, la tradición de mostrarle 'cariño' a Roger Goodell no se vio interrumpida en un experimento que resultó exitoso, pues no se sabía cuán bien iba a resultar la transmisión que conjuntamente NFL Network y ESPN montarían a lo largo de tres días para dar cauce a uno de los eventos más importantes de la NFL.