Trump afirma que el nuevo ‘kickoff’ hace “afeminado” al fútbol americano

Video Trump se burla de Taylor Swift por abucheos en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la nueva regla de ‘kickoff’ implementada por la NFL desde esta temporada y la calificó de “ ridícula”, asegurando que contribuye a que el futbol americano sea “ afeminado”.

“ La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de ‘kickoff’. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial ‘normal’ y se ve fatal”, escribió Trump en su red social Truth Social.

PUBLICIDAD

“¡El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario de lo que es el futbol americano. El futbol americano ‘afeminado’ es malo para Estados Unidos y malo para la NFL! ¿A quién se le ocurren estas ideas ridículas?”, añadió.

La norma, vigente desde esta campaña, busca reducir lesiones y proteger la salud de los jugadores al acortar la distancia entre ambos equipos en la acción inicial.

Según la liga, antes los jugadores podían alcanzar una mayor velocidad y los choques eran más violentos, lo cual generaba el riesgo de lesiones fuertes.