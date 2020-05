Pese a que el tiempo corre en favor de la NFL, dado que la temporada regular no está programada para comenzar hasta el jueves 10 de septiembre, cuando los Kansas City Chiefs , campeones reinantes del Super Bowl, recibirán a los Houston Texans , no es seguro que para entonces la pandemia del coronavirus esté controlada.

"Este es un virus respiratorio, por lo que se propagará si no es eliminado por completo del organismo. El problema con la eliminación del virus es que si lo tengo en la nasofaringe, se desprende y me toco la nariz, ahora estará en mi mano", subrayó Fauci. "Luego puede irse a mi pecho o al muslo si me toco con la mano y mantenerse durante varias horas. El sudor como tal no lo transmitirá. Pero si las personas están en contacto tan cercano como sucede en el futbol americano en cada acción, entonces esa es la configuración perfecta para la propagación del virus".