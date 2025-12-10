NCAA Football Despiden a importante coach de futbol americano por una "relación inapropiada" Escándalo en el deporte de los Estados Unidos después de que saliera a la luz una conducta considerada inapropiada.

Video De último momento: corren a coach por tener una "relación inapropiada"

Sherrone Moore, de 39 años, fue despedido de su cargo como coach del equipo de la Universidad de Michigan de futbol americano.

El propio conjunto de la Universidad de Michigan dio a conocer el despido por medio de un comunicado y el caos está en los Wolverines.

"Esta conducta constituye una clara violación de la política universitaria y la UM mantiene tolerancia cero ante tal comportamiento", dijo el director Warde Manuel.

Moore y su gestión también habían enfentado inestabilidad después de que se le acusara de robo de señales en esta misma campaña, además de entorpecer investigaciones.

Incluso, Sherrone Moore enfrentó una suspensión de dos partidos, además de que otro escándalo cayó sobre él después de decir malas palabras en una entrevista.