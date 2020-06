El quarterback de los New Orleans Saints , Drew Brees , está en el ojo del huracán tras declarar que no apoya a nadie que se arrodille durante el himno de los Estados Unidos y el rapero Snoop Dog y LeBron James , entre otros,fueron de los primeros en responderle.

Snoop Dog no contuvo su ira en Twitter y respondió de la siguiente forma (palabras que hemos diluido en la traducción):



"¡Wow! ¿A estas alturas les sorprende? ¡Claro que no! Literalmente no entiendes por qué Kap se arrodilló. No tiene nada que ver con faltarle al respeto a nuestros soldados (hombres y mujeres) que nos han dado libertad.