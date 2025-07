Deion Sanders confiesa que le diagnosticaron cáncer de vejiga

“ Fue duro. No fue pan comido. Pero lo logramos ”, dijo Sanders visiblemente emocionado durante una conferencia de prensa, en la que asistió con sombrero de vaquero, gafas oscuras y overol. Durante su proceso perdió 11 kilos y bromeó diciendo que parecía “el mejor de los Atlanta Falcons”.

El carismático “Coach Prime”, que como jugador brilló en los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys , ha estado ausente de los campamentos veraniegos en Boulder, pero regresó al campus la semana pasada. “¡De vuelta y me siento genial!”, anunció en redes sociales.

Un video publicado por “Well Off Media” muestra una escena del 9 de mayo donde Sanders confesaba: “Anoche fue duro. Tuve que hacer mi testamento. No es fácil pensar que quizás no estés aquí”.