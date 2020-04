¿Cómo era la NFL un año antes de la llegada de Tom Brady a la Liga?

Antes de que el ahora pasador de los Tampa Bay Buccaneers llegara a los New England Patriots, el mundo en 1999 se deleitaba con filmes como Toy Story 2, Eyes Wide Shut, Todo sobre mi madre o Stuart Little, mientras en la radio sonaban Baby One More Time de Britney Spears, Mambo No. 5 de Lou Vega o I Want It That Way de Backstreet Boys, para ubicarnos en el tiempo y ponernos en contexto.