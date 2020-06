Charles Barkley defiende a Drew Brees: "No es justo"

El exjugador de la NBA , Charles Barkley , defendió a Drew Brees por las críticas que el quarterback de los New Orleans Saints ha recibido en las últimas 24 horas tras haber declarado que no siente respeto por aquellos jugadores que se arrodillan durante el himno estadounidense .

En el programa NBA on TNT, Barkley condenó la forma en que deportistas, celebridades y fanáticos reaccionaron a las palabras de Brees.

"Quiero dejarlo en claro: no me gustó lo que (Brees) dijo, pero la hostilidad, animosidad y odio que recibió en las últimas 24 horas fue demasiado. Cometió un error, pero hemos llegado al punto como sociedad en que todos en redes sociales se creen dios y jueces.

"Drew Brees ha hecho un trabajo increíble durante su vida en New Orleans y no me refiero al futbol americano".