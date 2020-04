Cam Newton guarda rencor a los Panthers

Newton no dio ninguna pista sobre el equipo con el que le gustaría firmar contrato.

Debido a que los jugadores no tienen permitido acudir a las instalaciones de los equipos por la pandemia de coronavirus , el quarterback no ha podido visitar a equipos interesados y realizar pruebas para demostrar que está bien de salud.

“Hay muchas posibilidades en este momento, pero el hecho de que haya pegado esta situación del coronavirus, no soy uno que se queje o nada de eso”, dijo Newton. “Pero al mismo tiempo creo que me he visto afectado de muchas formas y es desafortunado. Pero al final del día dejaré que las cosas ocurran como tengan que suceder”.