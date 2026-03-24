NFL Buffalo Bills alistan su nuevo estadio y encienden a su afición Bills presentan su nuevo estadio y emocionan a su afición.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Buffalo Bills sorprende con nuevo video sobre la edificación de su nuevo estadio

Este año será especial para los Buffalo Bills, ya que estrenarán un nuevo estadio, mismo que, con el pasar de los días, va tomando forma y quedando listo para recibir a toda la Bills Mafia.

En un emotivo video compartido en sus redes sociales, con el lema 'Ahí viene la manada', el equipo mostró parte de la elaboración del inmueble, el cual rendirá homenaje a figuras del calibre de Thurman Thomas, Jim Kelly, Bruce Smith y otros más.

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Emotivo video que busca llenar de orgullo a los fans

Las imágenes buscan transmitir diversos sentimientos, motivar a la afición, generar ambiente antes de los juegos y mostrar unidad, esa misma con la que esperan regresar al ansiado Super Bowl.

Otro de los detalles a destacar será la construcción de unas imponentes estatuas de unos búfalos en el llamado círculo familiar, justo para transmitir esa identidad con los fanáticos e imponer respeto para los visitantes.

En un entorno donde cada detalle cuenta, Buffalo entiende que también se juega en lo emocional. Y con este video, logran algo fundamental: poner a vibrar a su gente antes de que ruede el ovoide.

El Highmark Stadium abrirá sus puertas en 2026, poniendo fin a una hermosa historia que construyó el equipo en el viejo Rich Stadium, conocido también con otros nombres.