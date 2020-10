Brady reveló por qué no saludó a Foles en el Super Bowl LII

Tom Brady reveló por qué no le dio la mano a Nick Foles tras perder el Super Bowl LII ante los Philadelphia Eagles y en su lugar se fue trotando a los vestidores.

"Ni siquiera lo pensé. Creo que Nick Foles es un jugador extraordinario y campeón digno del Super Bowl. No tengo una razón específica o por qué no lo saludaría. A veces salgo corriendo del campo de juego, a veces no", comentó Tom Brady este jueves en rueda de prensa.