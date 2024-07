Bill Belichick no entrenará este año en la NFL pero ofertas no le faltaron y, si hubiera querido, podría haber tenido un trabajo con uno de los mejores equipos de la liga: los San Francisco 49ers .

Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco, no puede creer que el histórico head coach ganador de seis Super Bowls con los New England Patriots, no vaya a dirigir en temporada 2024 de la NFL.