Bellichick sin Brady: el reto de repetir la fórmula ganadora

Bill Belichick ya sabe lo que es estar sin Tom Brady , y no le ha ido bien, está comprobado, ahí están los números y una colección de fracasos que experimentó el ahora laureado head coach antes de explotar con éxito en los New England Patriots .

Pero para Tom Brady será una experiencia totalmente nueva jugar al futbol profesional con un entrenador principal que no se llame Bill y que no se apellide Belichick. Será Bruce Arians quien tenga la oportunidad de dirigirlo en las postrimerías de su carrera.

A fuerza de ser sinceros, ninguno de los dos la tiene fácil y también, a decir verdad, no tienen nada que demostrar, nada qué probarle a nadie, pero es precisamente por esa estirpe de la que gozan que la exigencia no será menor.

Pero sin Brady, Belichick es un head coach del montón, y no es que se le quiera demeritar per se, pero los números indican que cuando no ha sido el seis veces ganador del SB su quarterback, el récord de ganados y perdidos es de 54-66.