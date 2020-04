Ante la pandemia de coronavirus, la NFL adapta proceso del Draft

“En realidad lo único que uno necesita, y especialmente en un momento como este, es el video de los juegos, el examen físico, que quizá sea difícil obtener por ahora, y las estadísticas”, le dijo a The Associated Press. “Así que si un jugador ha estado en un Scouting Combine, eso es todo lo que uno necesita. Si el jugador no asistió al Combine o proviene de una escuela pequeña, entonces a uno solo le queda revisar los videos de los partidos y ser un poco menos preciso. La gente que no lo ha hecho tanto tiempo como yo probablemente está ahora un poco desconcertada al respecto”.