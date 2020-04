Alcaldesa advierte a Brady y a Gronkowski sobre su comportamiento

Tom Brady y Rob Gronkowski tienen felices a los fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers, pero su comportamiento en la ciudad deberá ser ejemplar. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor , escribió una carta para los dos nuevos jugadores en la que les advierte que no existirán travesuras.

Recientemente Tom Brady violó el aislamiento social al entrenar en un parque público, algo que no le gustó para nada las autoridades y al respecto la alcaldesa escribió: "Tom, mis disculpas por la falta de comunicación cuando llegaste, no la mejor primera impresión. Pero, dada mi experiencia en la aplicación de la ley, no pude evitar que alguien investigará el avistamiento de un ‘Más Grande de Todos los Tiempos’ corriendo en uno de nuestros hermosos parques de la ciudad. Sin daños, sin faltas, y gracias por ser un buen deportista”, dijo Castor.