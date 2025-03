Agencia Libre NFL 2025: Todos los movimientos, cambios y contrataciones

El miércoles 14 de marzo en punto de las 4:00 pm del ET de Estados Unidos, 2:00 pm del centro de México, oficialmente inicia este periodo. Para dicha fecha, las 32 franquicias deben estar por debajo del tope salarial establecido para la próxima temporada.

Quarterback Sam Darnold: Fichado por los Seattle Seahawks Justin Fields: Fichado por los New York Jets Aaron Rodgers: Russell Wilson: Jameis Winston: Daniel Jones: Jacoby Brissett: Marcus Mariota: Mason Rudolph: Joe Flacco: Mac Jones: Josh Dobbs: New England Patriots

Tight End Juwan Johnson: Mike Gesicki: Renovado por los Cincinnati Bengals Tyler Conklin: Zach Ertz: Renovado por los Washington Commanders Austin Hooper: Renovado por los New England Patriots John Bates: Renovado por losWashington Commanders Evan Engram:

Offensive Tackle Ronnie Stanley: Renovado por los Baltimore Ravens Cam Robinson: Tyron Smith: Alaric Jackson: Renovado por Los Angeles Rams Dan Moore Jr.: Fichado por los Tennessee Titans Morgan Moses: Fichado por New England Patriots Jedrick Wills Jr.: Justin Skule: Jaylon Moore: Fichado por Kansas City Chiefs Trent Brown: D.J. Humphries: Larry Borom: Joe Noteboom: Kelvin Beachum: Fred Johnson:

Interior Offensive Line Drew Dalman: Fichado por los Chicago Bears Ryan Kelly: Coleman Shelton: Josh Myers: Austin Corbett: Renovó con los Carolina Panthers Bradley Bozeman: Trey Smith: Con los Kansas City Chiefs Will Fries: Teven Jenkins: Kevin Zeitler: James Daniels: Mekhi Becton: Brandon Scherff: Patrick Mekari: Fichado por Jacksonville Jaguars Aaron Banks: Fichado por los Green Bay Packers Will Hernandez: Dalton Risner: Matt Pryor: Laken Tomlinson: Evan Brown: Renovado por los Arizona Cardinals Trystan Colon: Ben Bredeson: Renovado por los Tampa Bay Buccaneers Robert Jones: Lucas Patrick: Brady Christensen: Daniel Brunskill:

Khalil Mack: Renovado por los Los Angeles Chargers Josh Sweat: Fichó con los Arizona Cardinals Haason Reddick: Fichó con los Tampa Bay Buccaneers Malcolm Koonce: Renovado por los Las Vegas Raiders Dayo Odeyingbo: Fichó con los Chicago Bears Von Miller: Za'Darius Smith: Chase Young: Joey Bosa: Azeez Ojulari: DeMarcus Lawrence: Dante Fowler Jr.: Chauncey Golston: Matthew Judon: Dennis Gardeck: Preston Smith: Joshua Uche: Derek Barnett: Renovó con los Houston Texans (one year, $5 million) Charles Omenihu: Darrell Taylor: Brandon Graham: Carl Lawson: Michael Hoecht: Emmanuel Ogbah: Pat Jones: Joe Tryon-Shoyinka: Deatrich Wise Jr.: Joseph Ossai: K'Lavon Chaisson: Anthony Nelson: Tyus Bowser: Clelin Ferrell: Jamin Davis: Brent Urban: Lorenzo Carter: Dawuane Smoot: Dre'Mont Jones: DeMarcus Walker:

Interior Defensive Line Milton Williams: Fichó con los New England Patriots Javon Hargrave: Levi Onwuzurike: B.J. Hill: Fichó por los Cincinnati Bengals Calais Campbell: Grady Jarrett: Fichó por Chicago Bears Jarran Reed: Poona Ford: Fichó con Los Angeles Rams Tershawn Wharton: Teair Tart: Maliek Collins: Larry Ogunjobi: D.J. Jones: Renovó con los Denver Broncos Sebastian Joseph-Day: Renocó con los Tennessee Titans Ta'Quon Graham: Kevin Givens: Roy Lopez: Adam Butler: Renovó con Las Vegas Raiders Javon Kinlaw: Fichó con los Washington Commanders Greg Gaines: Da'Shawn Hand: L.J. Collier: Morgan Fox: Neville Gallimore: John Cominsky: Jerry Tillery: Tedarrell Slaton: Fichó con los Cincinnati Bengals Foley Fatukasi: Mario Edwards Jr.: Johnathan Hankins: Khyiris Tonga: Eddie Goldman: Sheldon Rankins: Fichó con Houston Texans Roy Robertson-Harris: Fichó con los New York Giants

Dre Greenlaw: Ernest Jones: Renovó con Seattle Seahawks Jamien Sherwood: Renocó con New York Jets Robert Spillane: Fichó con los New England Patriots Tyrel Dodson: Eric Kendricks: Elandon Roberts: Devin Bush: Kyzir White: Cody Barton: Jerome Baker: E.J. Speed: De'Vondre Campbell: Divine Deablo: Akeem Davis-Gaither: Christian Rozeboom: Devin White: Justin Strnad: K.J. Britt: Willie Gay Jr.: Denzel Perryman:

D.J. Reed: Fichó con los Detroit Lions

Charvarius Ward: Fichó con Indianapolis Colts

Rasul Douglas:

Byron Murphy Jr.:

Carlton Davis III: Fichó con New England Patriots

Kendall Fuller:

Asante Samuel Jr.:

Mike Hilton:

Darius Slay: Fichó con los Pittsburgh Steelers

Stephon Gilmore:

Jonathan Jones:

Nate Hobbs: Fichó con los Green Bay Packers

Paulson Adebo: Fichó con los New York Giants

Brandon Stephens:

Kristian Fulton:

Isaiah Rodgers: Fichó con los Minnesota Vikings

Donte Jackson:

Jourdan Lewis: Fichó con los Jacksonville Jaguars

Michael Jackson:

Shaquill Griffin:

Eric Stokes:

Noah Igbinoghene:

Marcus Williams:

Dane Jackson:

Safety

Jevon Holland:

Camryn Bynum: Fichó con Indianapolis Colts

Talanoa Hufanga: Fichó con Denver Broncos

Justin Reid:

Harrison Smith:

Tre'von Moehrig: Fichó con Carolina Panthers

Juan Thornhill:

Justin Simmons:

Jeremy Chinn: Fichó con Las Vegas Raiders

Elijah Molden: Renovó con Los Angeles Chargers

Andre Cisco:

Julian Blackmon:

Bobby Brown III:

Damar Hamlin:

Quandre Diggs:

Xavier Woods:

Vonn Bell:

Will Harris:

Jason Pinnock:

Eric Murray: Fichó con los Jacksonville Jaguars

Ifeatu Melifonwu:

Jalen Mills:

Chuck Clark:

Rayshawn Jenkins: