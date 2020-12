Tom Brady habló sobre la eliminación de los Patriots en la NFL

Tom Brady , actual quarterback de los Tampa Bay Buccaneers , habló en conferencia de prensa y fue cuestionado por su exequipo, los New England Patriots , luego de que estos últimos quedaran eliminados en temporada regular por primera vez en 12 años.

"En cuanto a los Patriots, tienen sus propias cosas", dijo Brady después de la victoria de los Buccaneers por 33-27 sobre los Atlanta Falcons. “Realmente me he centrado en cómo debe ser mi juego como mariscal de campo, la ejecución que necesito, y ellos no son realmente un oponente mío.