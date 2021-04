Tom Brady dejó en claro que no es fanático del cambio de la regla para la elección de números entre los jugadores de otras posiciones, misma que se aprobó este miércoles y que permite a jugadores tener un mayor margen para saber con que dorsal jugar en la NFL .

Brady también publicó otra historia de calificando el cambio de "tonto": ""¿Por qué no dejar que el liniero use lo que quiera también? ¿Por qué tener números? Solo tener camisetas de colores ... ¿Por qué no usar el mismo número?" añadió.