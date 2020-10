Tom Brady brilla con Tampa Bay mientras los Patriots se derrumban

El contraste son los New England Patriots, que empezaron la campaña derrotanto a los Miami Dolphins y parecía que no extrañarían a Brady, pues Cam Newton demostró buenas cosas; sin embargo, el panorama ha cambiado y hoy el equipo que dominó la década se transformó en uno con tres derrotas consecutivas y con marca perdedora de 2-5 tras perder 33-6 con San Francisco.

Los verdugos esta vez fueron los 49ers, que están reaccionado y recuperando jugadores como Jimmy Garoppolo, quien lanzó para 277 yardas aunque no tuvo pases de anotación y sí dos intercepciones, no obstante, fue el ataque por tierra el que les dio la victoria con un Jeff Wilson inspirado, corriendo para 112 yardas y tres acarreos a las diagonales, mientras que Newton apenas llegó a 98 yardas, tres intercepciones y fue relevado por Jarrett Stidham, quien no hizo la diferencia, incluso le interceptaron un pase.