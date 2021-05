La NFL tiene pensado sostener dos juegos de la temporada 2021 en Inglaterra , específicamente en Londres , por lo que no regresaría a México , después de que la pandemia del Covid-19 esté más bajo control en territorio europeo que en América.

De acuerdo a una nota del medio The Athletic de los Estados Unidos, el calendario de la temporada 2021, el cual será revelado este miércoles en punto de las 20:00 horas ET, no contempla a la Ciudad de México, por segundo año consecutivo, pero sí a Londres con un par de compromisos.