El Receptor Cole Beasley prefiere jugar gratis antes que vacunarse del Covid-19

Beasley anexo en sus redes tras esta declaración de La NFL: “No voy a tomar medicamentos para una pierna que no está rota. Prefiero arriesgarme con Covid-19 y fortalecer mi inmunidad de esa manera. Comer mejor. Beber agua. Hacer ejercicio y lo que sea necesario para ser una persona sana. Esa es decisión basada en mis experiencias y en lo que creo que es mejor. Jugaré gratis este año para vivir la vida como la he vivido desde el primer día. Si me veo obligado a jubilarme, que así sea. He disfrutado de los tiempos que he tenido. Podré vivir libremente con mi esposa, mis hijos y mi familia para siempre. Podremos disfrutar de los momentos que nos perdimos y de los sacrificios que tuvimos que hacer solo para poder jugar este maravilloso juego. De cualquier manera, es un ganar-ganar .