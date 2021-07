"Si un juego se cancela/pospone porque un equipo no puede jugar debido a un pico de Covid entre sus jugadores/personal no vacunados o como resultado de ellos, entonces la carga de la cancelación o el retraso recaerá sobre el club que experimenta la infección por Covid", el estados memo. "Buscaremos minimizar la carga sobre el equipo o clubes oponentes. Si un equipo no puede jugar debido a un pico de Covid en los individuos vacunados, intentaremos minimizar la carga competitiva y económica en ambos equipos participantes".