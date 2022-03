NFL: Agencia Libre 2022, movimientos, cambios y contrataciones

DIVISIÓN ESTE

BUFFALO BILLS: QB Matt Barkley (Falcons, 1 año), QB Case Keenum (Browns, 1 año), WR Jamison Crowder (Jets, 1 año), RB Duke Johnson (Dolphins, 1 año), WR Jake Kumerow (renovación), WR Isaiah McKenzie (renovación), TE O.J. Howard (Buccaneers, 1 año), OG Rodger Saffold (Titans, 1 año), C Mitch Morse (renovación), DE Shaq Lawson (Jets, 2 años), DT DaQuan Jones (Panthers, 2 años), DT Tim Settle (Washington, 2 años), DL Jordan Phillips (Cardinals, 1 año), LB Von Miller (Rams, 6 años y 120 MDD), CB Siran Neal (renovación).

MIAMI DOLPHINS: QB Teddy Bridgewater (Broncos, 1 año), RB Chase Edmonds (Cardinals, 2 años), RB Raheem Mostert (49ers, 1 año), FB Alec Ingold (Raiders, 2 años), WR Tyreek Hill (Chiefs, 4 años y 120 MDD), WR Trent Sherfield (49ers, 1 año), WR Preston Williams (renovación), WR Cedrick Wilson (Cowboys, 3 años), TE Mike Gesicki (Jugador Franquicia), TE Durham Smythe (renovación), LT Terron Armstead (Saints, 5 años), OG Connor Williams (Cowboys, 2 años), DE Emmanuel Ogbah (renovación), LB Duke Riley (renovación), LB Elandon Roberts (renovación), LB Brennan Scarlett (renovación).

NEW ENGLAND PATRIOTS: QB Brian Hoyer (renovación), RB Ty Montgomery (Saints), RB James White (renovación), OT Trent Brown (renovación), C/OG James Ferentz (renovación), LB Ja'Whaun Bentley (renovación), LB Mack Wilson (Browns), CB Terrance Mitchell (Texans), S Devin McCourty (renovación), K Nick Folk (renovación), ST Matthew Slater (renovación).

NEW YORK JETS: QB Joe Flacco (renovación), QB Mike White (renovación), RB Tevin Coleman (renovación), WR Braxton Berrios (renovación), TE Tyler Conklin (Vikings), TE C.J. Uzomah (Bengals, 3 años), OT Conor McDermott (renovación), OG Laken Tomlinson (49ers, 3 años y 40 MDD), DT Nathan Shepherd (renovación), LB Jacob Martin (Texans, 3 años), CB D.J. Reed (Seahawks, 3 años), S Jordan Whitehead (Buccaneers,2 años), DB Lamarcus Joyner (renovación).