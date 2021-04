Los Jets de New York buscan renovarse y canjean a Sam Darnold

Tres temporadas en los Jets no fueron suficientes para que Sam Darnold amarrara su lugar en el equipo a pesar de que tuvo la oportunidad. Una raquítica productividad de nueve pases de anotación en la última temporada en la que consiguió 2,208 yardas y 11 intercepciones derivaron en la salida del quarterback de 23 años que a partir de la próxima campaña jugará en los Carolina Panthers .

El pasador fue la tercera selección global en el Draft de 2018 y las expectativas en él eran altas, no obstante, decidieron cambiarlo por tres selecciones: una de secta ronda en el reclutamiento de 2021 y dos más que serán válidas en 2022 (segunda y cuarta ronda), y ahora llegará a su nuevo equipo a disputar la posición con Teddy Bridgewater , quien tampoco acaba de convencer a su entrenador por lo que buscaron esta opción con Darnold.

El movimiento de Carolina tiene varias aristas, una de ellas es que el salario de Darnold no es muy alto, ronda los cuatro millones de dólares por temporada, además, tampoco tuvieron muchas opciones pues en el Draft no estaban en posición de pelear por un novato de alto calibre y en la agencia libre no pudieron hacer mucho pues estaban apostando por Deshaun Watson pero los problemas legales movieron la planeación y la mejor solución que encontraron fue ir por el exjugador de los Jets.