Los Denver Broncos y New Orleans se impusieron en duelos dramáticos

Los Broncos no bajaron los brazos con todo y que para el tercer cuarto perdían 24-10, una loza que parecía complicada sobre todo por la seguridad con la que estaba jugando la defensa de los Chargers, pero Luck, quien lanzó para 240 yardas, concretó dos envíos a la zona prometida en el cuarto cuarto y con ello sacaron el resultado sobre la hora.

Saints de New Orleans sufrieron pero lograron sacar el triunfo en tiempo extra ante Chicago que no dejó de pelear y a 17 segundos del final del tiempo regular con un gol de campo mandaron el partido al alargue donde pararon la primera ofensiva del rival pero no fueron capaces de anotar.