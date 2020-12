Green Bay se impuso a Detroit y logró su victoria número 800

Aaron Rodgers tuvo un encuentro destacado lanzando para 290 yardas y tres pases de anotación, teniendo como cómplice a Davante Adams que tuvo siete recepciones, una de ellas en las diagonales, y 115 yardas por aire. Por parte de Detroit Matt Stafford no pudo hacer daño y a pesar de que lanzó para 244 yardas, únicamente tuvo un pase de touchdown.

Por otra parte New Orleans necesitaba ganar asegurar el campeonato de su división pero Philadelphia tenía otros planes y salieron al emparrillado comandados por Jalen Hurts y terminaron un una racha de los Saints de nueve triunfos al hilo al vencerlos 21-24, aunque el final del encuentro fue cardiaco, pues el equipo de Luisiana recuperó el balón con menos de dos minutos, anotaron, patearon corto y estuvieron a nada de quedarse con el ovoide.



Los que están que no creen en nadie son Washington Team, pues sumaron su cuarto juego ganado al hilo, algo que no hacían desde 2016, además, rompieron con una racha de 16 años sin vencer a San Francisco y con la victoria 23-15, llegaron a siete juegos seguidos con más de 20 puntos anotados, algo que no lograban desde 1999.