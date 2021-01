Final de Conferencia Nacional NFL 2021: antecedentes Green Bay vs Tampa Bay, Rodgers vs Brady

Antecedentes Green Bay vs Tampa Bay Si bien la serie general de la temporada la lideran los Green Bay Packers con 31 triunfos 21 empates y una derrota , los números del rival no dejan de ser interesantes cuando juega en casa debido que durante la temporada regular dejaron un récord de 1 4 triunfos, 13 empates y una derrota; mientras que de visitante logró 7 triunfos y 18 empates , cifras para no perder de vista antes del inicio de la Final de Conferencia Nacional 2021.

Clasificados a las finales de conferencia NFL 2021

Horario de las finales de la NFL 2021



Domingo 24 de enero

Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers

Hora: 15:05 horas (ET) / 12:05 horas (PT)

- Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills

Hora: 18:40 horas (ET) / 15:40 horas (PT)