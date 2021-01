Final de Conferencia Americana NFL 2021: antecedentes entre Bills vs Chiefs

Bills vs Chiefs definirán quién será el segundo finalista del Super Bowl 2021 , ya que más temprano las 4:05 horas en el estadio Lambeau de Wisconsin, los Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers se medirán en la final de la Conferencia Nacional NFL 2021 .

Clasificados a las finales de conferencia NFL 2021

Horario de las finales de la NFL 2021



Domingo 24 de enero

- Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers

Hora: 15:05 horas (ET) / 12:05 horas (PT)

- Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

Hora: 18:40 horas (ET) / 15:40 horas (PT)