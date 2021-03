Deshaun Watson, demandado por agresión sexual, niega acusaciones

"Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de una demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una denuncia que aparentemente se presentó en mi contra", escribió Watson en Twitter. "Todavía no he visto el contenido de la misma, pero sé esto: siempre he tratado a todas las mujeres nada más que con el máximo respeto".