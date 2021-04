El acto de racismo ocurrió en el vestuario que utiliza el equipo de football cuando un compañero del jugador humillado le obliga a sentarse en su armario, con ésta repleta de cáscaras de plátano. El joven no quiere hacerlo, pero se escucha como uno de los hostigadores le dice “o lo haces o te rompo las dos piernas”, y cuando lo hace se escucha un “sí” de los que estaban delante de él humillando a este joven jugador.

"Todos están preocupados por mí y se preocupan por mí y realmente lo aprecio Me encanta el equipo de football en el que estoy y son buenos chicos. Lo sé personalmente. Hablé con las personas involucradas individualmente y se disculparon. Por último, quiero recuperar mi vida y mi vida de estudiante-atleta de nuevo en marcha, así que si alguna vez me ves o sabes quién soy, trátame primero como un humano, no como una víctima".