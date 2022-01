Aaron Rodgers no descartó su retiro de la NFL tras esta temporada

"Si este año me ha enseñado algo, es que todavía puedo jugar, todavía tengo amor por el juego, sigo siendo súper competitivo y todavía disfruto el proceso de la semana", dijo Rodgers. "Echo de menos la práctica y es difícil no estar ahí, semana tras semana. Pero todavía me encanta competir y me encanta estar ahí", añadió.