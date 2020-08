La NFL no tendrá a un total de 66 jugadores que tomaron la decisión de no jugar en la temporada 2020 debido a la pandemia del coronavirus y pidieron ser ingresados a la lista de reservas/COVID-19.

El resto del desglose por posición son con 11 receptores, ocho linebackers, seis cornerbacks, cuatro corredores, tres tight ends y safeties, pero no hubo ningún quarterbacks ni pateadores entre las renuncias.

New England Patriots fue el equipo más golpeado con un total de 8 jugadores los que tomar la decisión, eso, sin incluir que ya no contarán con Tom Brady .

Odell Beckham Jr: "No se debería jugar la temporada de la NFL"

“No es una decisión fácil que tomar como jugador, especialmente cuando amas el deporte”, dijo el safety de los Broncos Justin Simmons y quien sí disputará la temporada. “Pero la familia siempre está primero. He tenido varias conversaciones complicadas con mi esposa y no va a ser siempre fácil. Al igual que en el resto del país no es sencillo para nadie”.