¡Terminan los rumores! Kevin Durant no regresa esta campaña

La avanzada rehabilitación de Kevin Durant , combinada con la actual situación de paro de actividades dentro de la NBA d ebido a las restricciones sanitarias provocadas por la aparición del coronavirus, dejaban abierta la posibilidad para que el astro de los Brooklyn Nets pudiera ver acción esta campaña. Esto, sin embargo, no va a pasar.

Hasta ahora, el también All Star no ha visto un solo minuto como parte de los Nets y existían rumores sobre su posible vuelta para la fase final de esta temporada y unos hipotéticos playoffs para la franquicia, situación que sabemos no ocurrirá.