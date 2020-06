Reporte: canchas de NBA tendrían mensajes de justicia social

Según un reporte de los periodistas Ramona Shelbourne y Zach Lowe de ESPN, ademá de la NBA, la liga profesional femenina, la WNBA, también se subirá a la campaña, con la leyenda en cancha de 'Say Her Name' (di su nombre), en protesta a la burtalidad policial y recordando a Breonna Taylor, una ciudadana de raza negra a quien un policía le disparó en su hogar en marzo, y murió.