Polémico festejo de Michael Jordan al ganar las 500 Millas de Daytona

Michael Jordan, legendario exbasquetbolista y considerado por muchos como el mejor deportista de todos los tiempos, está envuelto en la polémica después de un triunfo conseguido como propietario en las 500 millas de Daytona.

En lo que es una de las carreras más prestigiosas en el automovilismo de los Estados Unidos, Michael Jordan celebró de forma eufórica, quizás demasiado, lo que tiene ahora en boca de distintos medios y de las redes sociales.

Tyler Reddick fue el piloto ganador de las 500 millas de Daytona con el equipo de Michael Jordan, todo en una carrera dramática que se decidió prácticamente en la última vuelta.

Durante la celebración y entrega del trofeo, un video de Michael Jordan se hizo viral en donde el ex de los Chicago Bulls y los Washington Wizards alcanza a pellizcar por la espalda e incluso, en la parte posterior de las piernas a Beau, el hijo de Reddick.

Las reacciones no se han hecho esperar en distintos ámbitos e, incluso, las críticas hacia Michael Jordan por su acción han sido severas en las redes sociales tras la difusión del video.