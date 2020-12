Scottie Pippen le pegó a Michael Jordan por “The Last Dance”

Scottie Pippen , el legendario alero seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls , subrayó sus diferencias con el documental “The Last Dance” y reveló el diálogo que mantuvo con su excompañero Michael Jordan sobre el tema.

Uno de los menos beneficiados del documental fue Pippen, pues en ciertos momentos se contaron varios detalles incómodos y que los dejaban mal parado, como en el inicio de la última temporada en medio del conflicto salarial y la renuncia a jugar los segundos finales de una definición de un partido vital ante los New York Knicks ’, entre otros.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Pippen manifestó que no estaba del todo feliz con. Lo que se mostró en el documental.

"No creo que fuera tan preciso en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del baloncesto, pero también por dos de los mejores jugadores en el mejor equipo de todos los tiempos. No creo que esas cosas se destacasen en el documental. Pienso que fue más de Michael tratando de enaltecerse y ser glorificado!, apuntó ‘Pip’

Incluso, Scottie cree que la serie no fue buena para el mismo Jordan, ya que mostró aspectos desconocidos de su personalidad.

Incluso, Pippen reveló que esa misma opinión se la trasladó a Jordan: "Sí. Le dije que no estaba muy contento con eso. Lo aceptó. Él dijo, 'oye, tienes razón'. Eso fue todo".

El exjugadoor de los Bulls también habló sobre los problemas de Estados Unidos con el COVID-19 , el Black Lives Matter y las elecciones. "Han sucedido muchas cosas este año que realmente han mostrado problemas que han sido encubiertos y arrojados a una esquina. Creo que ha abierto los ojos de todos, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, sobre la igualdad de la que carece Estados Unidos . Y creo que nuestro presidente nos ha puesto en un escenario de vergüenza".

De hecho, Pippen afirma que no se ha avanzado mucho en el terreno de la igualdad en los deportes y en el baloncesto en concreto: "No. La igualdad sería: ¿qué tal si conseguimos algunos propietarios negros? Eso es igualdad. Michael Jordan posee un equipo profesional. En los deportes profesionales de Estados Unidos en su conjunto, solo hay un equipo propiedad de un afroamericano. Eso no es igualdad. Mire a los entrenadores en jefe en todos los deportes. Estamos muy lejos de la igualdad. Nunca escuché al comisionado decir que vamos a crear más oportunidades para los propietarios negros en nuestro deporte. Creo que esto será recriminado en el futuro".