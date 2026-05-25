NBA New York Knicks barren a Cleveland y regresan a Las Finales de la NBA tras 27 años Knicks logró el campeonato de la Conferencia Este con gran actuación de Karl-Anthony Towns al fimar un doble-doble.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video New York barrió a Cleveland y volverá a pelear por el título de la NBA tras 27 años

Transcurrieron 27 años para ver de nueva cuenta a los New York Knicks en las Finales de la NBA, luego de que el equipo de la Gran Manzana se impuso a los Cleveland Cavaliers por marcador de 130-93 en el cuarto encuentro de la serie por el campeonato de la Conferencia Este.

Era ya prácticamente imposible que los Cavaliers pudieran pensar en remontar una desventaja de 0-3, pues eso se habría traducido en algo nunca antes visto. Y es que los equipos que toman ventaja de 3-0 en playoffs nunca han sido eliminados.

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¿Qué récord lograron los Knicks en estos playoffs?

Los Knicks ahora mejoraron la marca a 164-0 cuando una quinteta se va arriba 3-0 en postemporada. Además, es la segunda barrida consecutiva que consigue New York en estos playoffs y apenas la segunda desde la temporada 2000-01.

Karl-Anthony Towns se lució como el mejor anotador de la noche con 19 tantos, además de sumar 14 rebotes. Le siguió OG Anunoby con 17 puntos, mientras que Jalen Brunson contribuyó con 15 unidades, cinco asistencias y dos rebotes.

Por Cleveland, Donovan Mitchell se destapó con 31 puntos, pero su actuación fue insuficiente para evitar la derrota de su escuadra.

¿Cuándo fue la última vez que New York jugó unas Finales?

Con el triunfo, los Knicks volverán a disputar la serie por el título de la NBA por primera vez en 27 años. Su más reciente aparición fue en la temporada 1998-99. En aquella ocasión, la quinteta neoyorquina cayó ante los San Antonio Spurs por 4-1.

¿Quién será el rival de los Knicks en las Finales?