NBA Playoffs 2022: Se definieron clasificados, cruces y Play-in

Partidos y cruces de Play-In de la Conferencia Oeste

Martes 12 de abril: Minnesota Timberwolwes (7) vs Los Angeles Clippers (8)

Miércoles 13 de abril: New Orleans Pelicans (9) vs San Antonio Spurs (10)

Viernes 15 de abril: Perdedor 7°/8° vs Ganador 9°/10°.