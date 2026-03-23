NBA Karim López se perfila para hacer historia en el NBA Draft 2026 Por esta razón, el basquetbolista mexicano hará historia en mayo próximo.

Video ¡Basquetbolista de 19 años hará historia para México en la NBA!

México hará historia en la NBA este año gracias a un basquetbolista de 19 años oriundo de Hermosillo, Sonora, que se ha declarado elegible para el Draft de este año.

Se trata de Karim López, basquetbolista profesional que ha sido proyectado para ser elegible en primera ronda y con ello convertirse en el primer jugador nacido en México en aparecer en dicha fase del draft.

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"Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi meta toda la vida desde que recuerdo. Es algo muy especial estar en esta posición", comentó López para ESPN.

El prospecto mexicano tuvo un gran éxito en su paso por liga de baloncesto de Australia con los New Zealand Breakers, donde jugó dos temporadas y cosechó estadísticas que llamaron la atención de los scouts de la NBA.

López promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y un 49% de tiros de campo cada 25.6 minutos por partido, y logró un récord de puntos en una temporada con 358 en 30 juegos como titular.

"Una de mis metas es llegar a todos los jóvenes en México. Busco que el deporte crezca y la gente busque seguir sus sueños".