Los jugadores NBA que han levantado la voz buscando justicia

Quizás el primero en salir a la luz con una enérgica protesta fue LeBron James , quien para la gran mayoría no es una sorpresa que tome su estandarte y use su gigantesca plataforma en la que suma más de 120 millones de seguidores en las más populares redes sociales, de modo que su mensaje, créanlo, se escucha, y se escucha fuerte. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que aparece de un lado George Floyd , siendo asfixiado impunemente, y del otro a Colin Kaepernick , arrodillado en protesta al racismo sistémico en EEUU, diciendo 'este es el porqué nos arrodillamos'.

Otro de los jugadores NBA que son muy reconocidos y que estuvo en las protestas, en medio de la gente y alzando la voz, fue el astro de los Portland Trail Blazers, el armador Damian Lillard, quien apareció en una protesta, entrelazado con la gente y con una publicación en Instagram en la que escribió: "Soy un hombre negro, construyo, no defraudo a los hombres negros, he sentido el dolor de ser defraudado y he decidido continuar ayudando a otros".