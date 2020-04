Los Chicago Bulls despiden a Scottie Pippen

El histórico jugador de los Chicago Bulls en la NBA , Scottie Pippen , ya no será el asesor deportivo del equipo dado que fue despedido por la organización en medio de la pandemia por coronavirus.

El mismo jugador lo dio a conocer en una entrevista donde comentó: me despidieron este año, en realidad no quería hacerlo público, pero ya no estoy empleado con los Bulls“ comentó.