LeBron James, con “las gafas oscuras” del NBA All-Star Game

"Tengo cero energía y emoción sobre el All Star Game esta temporada. Esperábamos tener un descanso de cinco días en marzo, con todo lo que está pasando, en una temporada comprimida, y creo que no es una decisión inteligente durante la pandemia. Si me eligen estaré allí físicamente pero no mentalmente. Después de que se anunciara que no habría All Star esto es una bofetada en la cara. No tengo ni idea de por qué vamos a celebrar el All Star".