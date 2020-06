Jugador de la NBA: "'¿Y si arruino tu día con un arresto?'"

"Hace dos años un oficial de policía me detuvo sobre la carretera y me pidió que saliera de mi auto. Estábamos detenidos en medio de la carretera, mi esposa, yo y uno de mis amigos. El policía se me acerca y me dice '¿qué te parece si te jodo tu lunes, te arresto y hago que salgas en las noticias?'", comentó Beal.