Jordan admite que él no dejó fuera del Dream Team a Isiah Thomas

El quinto episodio de The Last Dance salen a la luz muchos detalles, pero sin duda uno de los más significativos es cómo se conformó el Dream Team que iba a participar por Estados Unidos en Barcelona 1992 y si Michael Jordan tuvo algo que ver con la marginación de Isiah Thomas , quien a todas luces tenía las credenciales para ser incluído en ese equipo.

"Respeto el talento de Isiah Thomas. Para mí el mejor movedor de todos los tiempos es Magic Johnson, y justo detrás de él está Isiah Thomas, no importa cuánto lo odie, respeto su juego", reveló Jordan hablando sobre el Dream Team en el quinto episodio de The Last Dance.