Isaiah Rider recuerda la mala relación entre Shaq y Kobe

"Cuando llego por primera vez a los Lakers, Shaq me dice que, si tú y Kobe pelean, son 10 mil en el casillero. 'Hombre, vamos, estás jugando'. No podía creerlo, estos muchachos están locos”, comentó Rider. “Pero esto no es lo mío, hubiera estado fuera de ese equipo tan rápido le hubiera puesto la mano encima a Kobe".