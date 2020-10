Hoy hace 36 años debutó Michael Jordan, el jugador que cambió la NBA

No fue el debut más electrizante, pero fue los suficiente bueno para ayudar a los Bulls, una franquicia que por entones no había ganado ningún título, a comenzar la temporada con una victoria tras superar a los Bullets, 109-93, lo cual fue el comienzo de una histórica campaña de en el año de novato para Jordan.

"Para empezar, no vas a poder decir nunca con certeza quién ha sido el mejor. Para mí son cosas de la prensa y las relaciones públicas, para generar hype. En golf, Tiger y Jacl Nicklaus nunca jugaron uno contra otro, ni en la misma pista, el mismo torneo, con el mismo material... Yo no jugué contra Wilt Chamberlain. Ni contra Jerry West. Es injusto decir ahora quién fue mejor que quién. Solo entre jugadores similares puedes juzgar el impacto que tienen, cuanto cambiaron el juego... Yo gané seis campeonatos, pero Bill Russell ganó once. ¿Eso hace que uno sea mejor que el otro? No. Jugábamos en épocas diferentes. El debate nunca es justo, nunca se mide de forma proporcional", concluyó.